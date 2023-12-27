Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskele çöktü. Beton harcı ve enkaz altında kalan 6 işçi yaralandı.

Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 1

Bursa'nın Akhisar Mahallesinde saat 13:00 sıralarında fabrika inşaatının 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.

O sırada iskele üzerinde çalışan 43 yaşındaki Menzeher Acar, 24 yaşındaki Murat Acar, 58 yaşındaki Necmettin Albayrak, 52 yaşındaki Emsal Çeçen, 44 yaşındaki Murat Günden ve 30 yaşındaki Zülküf Acar iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kalarak yaralandı.

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Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 2

Diğer işçiler enkaz altındaki işçilerin yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 3

İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden kurtardığı 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 4
Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 5
Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 6
Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı - 7
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