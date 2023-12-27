Bursa'da inşaat iskelesi çöktü: 6 işçi yaralı

Bursa'nın Akhisar Mahallesinde saat 13:00 sıralarında fabrika inşaatının 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.

O sırada iskele üzerinde çalışan 43 yaşındaki Menzeher Acar, 24 yaşındaki Murat Acar, 58 yaşındaki Necmettin Albayrak, 52 yaşındaki Emsal Çeçen, 44 yaşındaki Murat Günden ve 30 yaşındaki Zülküf Acar iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kalarak yaralandı.