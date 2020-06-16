Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi hamam kalıntılarına rastlandı. Hamamın Bizans dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 14:46

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 1
İlçedeki Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı.
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 2
Bunun üzerine inşaat sahipleri durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 3
İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti.
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 4
600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 5
İznik Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 6
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 7
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 8
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam bulundu - 9

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