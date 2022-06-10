Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı

Bursa'da hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bir et işletme tesisine yapılan baskında yaklaşık 3 ton et, yerlerden toplandı. Ete imha edilmek üzere el konuldu. İşletme sahibineyse 51 bin 200 lira ceza kesildi.

Haberler - İHA 10.06.2022 - 10:48

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 1

'daki ekipler bir tesise düzenledikteki baskında mide bulandıran görüntüyle karşılaştı.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 2

Soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise, zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 3

Ruhsatsız halde hijyen kurallarını hiçe sayarak işlenen ve dopalanan yaklaşık 3 ton et ve ürününe el konuldu.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 4

Ekiplerin, etleri almasını engellemek isteyen bir kadının zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar da yaşandı.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 5

Bakanlık ekipleriyse kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 6

Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 7

Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 8

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 9

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı - 10

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