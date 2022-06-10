Bursa'da işletme tesisine baskın: Tonlarca et yerden toplandı

Haberler - İHA 10.06.2022 - 10:48
Bursa'daki ekipler bir tesise düzenledikteki baskında mide bulandıran görüntüyle karşılaştı.
Soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise, zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı.
Ruhsatsız halde hijyen kurallarını hiçe sayarak işlenen ve dopalanan yaklaşık 3 ton et ve ürününe el konuldu.
Ekiplerin, etleri almasını engellemek isteyen bir kadının zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar da yaşandı.
Bakanlık ekipleriyse kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.
Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.
Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.
Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.
Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.