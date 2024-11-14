Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Bursa. İnegöl’de Hakan B. isimli adam, boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.’yi boğarak öldürdü. Cinayetin ardından binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hakan B., polis tarafından ikna edilip çıktığı yerden indirildi. Gözaltına alınan Hakan B., polis merkezine götürüldü.
Bursa’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.
Olay, saat 07.30 sıralarında, İnegöl’de yaşandı.