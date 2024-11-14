Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Bursa. İnegöl’de Hakan B. isimli adam, boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.’yi boğarak öldürdü. Cinayetin ardından binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hakan B., polis tarafından ikna edilip çıktığı yerden indirildi. Gözaltına alınan Hakan B., polis merkezine götürüldü.

Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı - 1

Bursa’da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında, İnegöl’de yaşandı.

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Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı - 2

Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı - 3

Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü.

Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi.

Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı - 4

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polis Hakan B.’yi ikna etmeye çalıştı.

Bursa’da kadın cinayeti: Özlem’i öldürdü, çatıya çıktı - 5

Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Hakan B, intihar girişiminden vazgeçtikten sonra polisler tarafından indirildi.

Gözaltına alınan Hakan B, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadının cansız bedeni ise hastane morguna gönderildi.

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