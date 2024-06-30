Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Bursa, Antalya ve Muğla’dan art arda yangın haberleri geldi. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi'ne sıçradı. Üniversite kampüsündeki öğrenci yurtları tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Antalya Muratpaşa ile Muğla Marmaris'teki yangınlar da kontrol altına alındı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan ormanlık alana sıçradı.