Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

BURSA VALİSİ DEMİRTAŞ: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sahada 150 aracın bine yakın personelle havadan ve karadan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürüyor. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Şu an yangın ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yangınla ilgili tehlikeyi geride bıraktık diyebiliriz. Yani şu an kısmen kontrol altına aldık diyebiliriz. Soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum” dedi.