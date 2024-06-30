Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bursa, Antalya ve Muğla’dan art arda yangın haberleri geldi. Bursa’da makilik alanda başlayan yangın Uludağ Üniversitesi'ne sıçradı. Üniversite kampüsündeki öğrenci yurtları tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Antalya Muratpaşa ile Muğla Marmaris'teki yangınlar da kontrol altına alındı.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan ormanlık alana sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 2

Bursa’da çıkan orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın yaptığı açıklamada can kaybı olmadığı belirtilirken, çıkan yangınla ilgili bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde kamera görüntüleri toplanırken, bölgede titiz çalışma başlatıldığını ifade etti. Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 3

Yangında Uludağ Üniversitesi'ne ait bir tesisin çatısı yandı.

Üniversite içindeki ormanlık alanların yarısının alevlere teslim olduğu bildirildi.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 4

Bu arada kampüs içerisindeki öğrenci yurtları da tahliye edildi.

Eşyalarını toplayan öğrenciler, valizleriyle birlikte, toplanma alanı olarak belirlenen kampüs içerisindeki cami inşaatının bulunduğu alana geldi.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 5

Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızıl geyikler, atlar ve diğer hayvanlar da tahliye edildi.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 6

BURSA VALİSİ DEMİRTAŞ: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sahada 150 aracın bine yakın personelle havadan ve karadan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürüyor. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Şu an yangın ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yangınla ilgili tehlikeyi geride bıraktık diyebiliriz. Yani şu an kısmen kontrol altına aldık diyebiliriz. Soğutma çalışmalarını da bitirdikten sonra daha da rahatlayacağız diye düşünüyorum” dedi.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 7

"YANGININ BÜYÜMESİNİN SEBEBİ RÜZGAR"

Yangının bu kadar büyümesinde en önemli unsurun rüzgar olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Personelimiz ekipmanları ve araçlarıyla zaten gerekeni yapıyorlar. Ama rüzgarın şiddetli olması işleri zorlaştırdı. Yangının ilerlemesine rüzgar sebep oldu. Ama çok şükür arkadaşlarımız çok gayretli. Bir taraftan Orman Bakanımız hem İçişleri Bakanımız bu yangınla ilgili her safhasını takip ettiler. Her 10-15 dakikada bir onlara bilgi verdik. Bugün sabaha kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Hem karadan hem de havadan. Gece karanlık çökene kadar bu havadan çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 8

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Lara bölgesindeki plaja yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, dozer, itfaiye ve orman ekipleriyle müdahalede bulunuldu.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 9

Yangın bölgesinde birçok kişi de yangının yayılmasına engel olmak için ekiplere destek verdi. Bazı kişiler hortum ve su bidonları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 30 hektar alan ve ekili bir sera zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 10

MUĞLA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gölge Koyu'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Gölge Koyu'nda saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 helikopter ve 4 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı - 11
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