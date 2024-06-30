Bursa'da kampüse sıçrayan yangın kontrol altında: Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bursa’da çıkan orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın yaptığı açıklamada can kaybı olmadığı belirtilirken, çıkan yangınla ilgili bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde kamera görüntüleri toplanırken, bölgede titiz çalışma başlatıldığını ifade etti. Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.