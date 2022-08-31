Bursa'da kara ile deniz birleşti

Bursa'da sağanak yağış etkili oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle Mudanya ilçesinde caddeler su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklenirken Halitpaşa Mahallesi'nde kara ile deniz birleşti.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 17:44

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara'da sağanak yağış başladı.

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'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesi sonucu binanın çatısı kısmen çöktü.

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Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi'nde caddeler su altında kaldı.

Bursa'da kara ile deniz birleşti - 4

Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti.

Bursa'da kara ile deniz birleşti - 5

Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

Bursa'da kara ile deniz birleşti - 6

Osmangazi ilçesi Karabalşık köyünde ise erik hasadından dönenlerin içinde olduğu bir kamyonet selde sürüklendi.

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Kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.

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