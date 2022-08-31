Bursa'da kara ile deniz birleşti

Haberler - İHA 31.08.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 17:44
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara'da sağanak yağış başladı.
Bursa'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yıldırım düşmesi sonucu binanın çatısı kısmen çöktü.
Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi'nde caddeler su altında kaldı.
Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti.
Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.
Osmangazi ilçesi Karabalşık köyünde ise erik hasadından dönenlerin içinde olduğu bir kamyonet selde sürüklendi.
Kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.