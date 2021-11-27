Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın İstanbul’dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 14:50

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 1

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul--İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 2

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 3

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 4

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 5

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 6

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 7

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 8
Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 9
Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü - 10

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