Bursa'da kedi Karamel'e özel karne

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiklerini belirten Güneş, "Öğrencilerimiz çok sevinçli. Karnelerini alacaklar. Karamel de ilk karnesini aldı. Çocuklar motive etmesi bizi de sevindirdi. Karamel'i okulumuzun yeni bir üyesi olarak görüyoruz. Öğrencilerin okula geldiklerinde sabah ilk olarak 'Karamel nerede?' diye soruyorlar. Bu da çocukların onu sevip, sahiplendiklerini gösteriyor" diye konuştu.