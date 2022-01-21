Bursa'da kedi Karamel'e özel karne

Bursa'da sığındığı okulda sahiplenilen ve "Karamel" adı verilen kedi, öğrencilerle yarıyıl tatili dolayısıyla temsili karne aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 13:12

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 1

'da bir okul tarafından sahiplenilen ve "Karamel" ismi verilen kediye karne düzenlendi.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 2

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Rahmiye Malcıoğlu İlkokuluna girdikten sonra okul yönetimi tarafından sahiplenilen kedi, yeni yuvasında yaşamaya devam ediyor.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 3

Renklerinden dolayı öğrencilerin "Karamel" adını verdiği kedi, okuldaki çocuklar tarafından ilgiyle bakılıyor.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin yanı sıra Karamel'e de temsili bir karne hazırlanması çocukları mutlu etti.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 4

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ"

Karamel'in karton üzerinde fotoğrafının yer aldığı karnede, "Sevgili Karamel, dönem boyu çok çalıştın. Çocukları motive etmek zor iştir. Bunu ustaca başardığın, onların sevgisine tüm tatlılığınla karşılık verdiğin için sana teşekkür ederiz. 2. dönem de başarılarının devamı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 5

Karnelerini alan öğrenciler Karamel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 6

Okul Müdürü Mustafa Güneş, Karamel'in soğuk bir günde okula sığındığını ve sonrasında hiç gitmediğini söyledi.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 7

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldiklerini belirten Güneş, "Öğrencilerimiz çok sevinçli. Karnelerini alacaklar. Karamel de ilk karnesini aldı. Çocuklar motive etmesi bizi de sevindirdi. Karamel'i okulumuzun yeni bir üyesi olarak görüyoruz. Öğrencilerin okula geldiklerinde sabah ilk olarak 'Karamel nerede?' diye soruyorlar. Bu da çocukların onu sevip, sahiplendiklerini gösteriyor" diye konuştu.

Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 8
Bursa'da kedi Karamel'e özel karne - 9

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