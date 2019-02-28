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Bursa'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

İHA

Bursa'da sülfürik asit yüklü tanker, yoldan çıkarak yan yattı. Yol kenarına dökülen kimyasal madde AFAD ekiplerince temizlendi.

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    Bursa'da Harmancık ilçesi Gökçeler Köyü yakınlarında sülfürik asit yüklü tanker, yoldan çıkarak yan yattı.
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    Tankerdeki kimyasal maddeler yola döküldü.
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    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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    AFAD ekiplerince yol kenarına dökülen maddelerin kimyasal ölçümleri yapılarak geniş güvenlik önlemi alındı.
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    Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen tanker kaldırılıp, yola dökülen kimyasal madde temizlendi.
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