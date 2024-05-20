Bursa’da konser sonrası olay
Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında verilen konser sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Konser alanında başlayan kavga, metro istasyonunda da devam etti. Kavga eden gruptakilerin tehlikeye aldırış etmeden raylara indiği görüldü.
Bursa’da konser sonrasında iki grup arasında kavga çıktı.
19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bursa’nın çeşitli yerlerinde ünlü isimler konser verdi.Konser sonrasında gruplar arasında kavgalar yaşandı.