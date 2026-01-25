Bursa'da kontrolden çıkan araba bariyere çarptı. İki ağır yaralı

25.01.2026 08:19

İHA

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Feci kazada iki kişi ağır yaralandı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı.

 

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu'nun İrfaniye mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 AKG 029 plakalı otomobil, sürücü Yiğitcan Erdem'in kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

