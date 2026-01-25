Bursa'da kontrolden çıkan araba bariyere çarptı. İki ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.