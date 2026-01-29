Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü

29.01.2026 09:45

İHA

Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki dairenin mutfak tavanı, sabah saatlerinde çöktü. Korku ve paniğe neden olan olayda ölen veya yaralanan yok.

Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü
IHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın inşaatı yeni tamamlanmıştı.

 

Dairelerden birinin mutfağındaki asma tavan, dün saat 06.30 sıralarında aniden çöktü.

Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü 1
IHA

Gürültüyle uyanan evde yaşayanlar, çökmenin ardından tavandan su aktığını gördü.

Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü 2
IHA

Olay, dairenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü 3
IHA

Olayda ölen veya yaralanan olmazken çökmenin nedeni araştırılıyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram