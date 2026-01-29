Bursa'da korkutan olay. Yeni binada mutfak tavanı çöktü
29.01.2026 09:45
İHA
Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki dairenin mutfak tavanı, sabah saatlerinde çöktü. Korku ve paniğe neden olan olayda ölen veya yaralanan yok.
IHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın inşaatı yeni tamamlanmıştı.
Dairelerden birinin mutfağındaki asma tavan, dün saat 06.30 sıralarında aniden çöktü.
IHA
Gürültüyle uyanan evde yaşayanlar, çökmenin ardından tavandan su aktığını gördü.
IHA
Olay, dairenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.