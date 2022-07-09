Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen sahibi Fatma İlhan, "Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim" dedi.

Haberler - DHA 09.07.2022 - 15:20

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu - 1

'nın Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, 'nda kesmek için keçi satın aldı.

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu - 2

Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü.

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu - 3

Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti. İlhan, keçiyi alırken hayvanın  gebe olduğunu bilmediğini söyledi.

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu - 4

İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi.

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER