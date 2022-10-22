Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti

Bursa'da açılışa özel indirimli fiyatlarla ev eşyası satılacağı duyurulan mağazalar zincirinin şubesinde izdiham yaşandı. İzdihama polis müdahale etti.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki  ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı. Bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek, kalabalığı dağıttı.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 2

Özlüce Mahallesi'ndeki mağazanın önünde, açılış saatinden önce çok sayıda kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 3

Bu kişiler, kapıların açılmasının ardından içeri girebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 4

YARALANANLAR OLDU

Hafif yaralananlara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ayrıca iş yerinin bazı camlarının kırıldığı görüldü.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 5

Yaşanan olayların ardından iş yeri çalışanları, tehlikenin büyümemesi için satış yapılmayacağını duyurdu.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 6

Buna rağmen mağazanın önünde bekleyip kapıyı zorlamaya devam edenler, polis tarafından megafonla anons edilerek dağıtılmaya çalışıldı.

Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 7
Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti - 8

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