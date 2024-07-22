Bursa'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Evini ateşe verdi, söyledikleri herkesi şaşırttı



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin ‘evi neden yaktın?' sorusuna Filiz Ş.'nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.