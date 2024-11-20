Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı

Merkez, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir aile apartmanında yüklü miktarda döviz olduğunu öğrenen Oğuzhan K. (28) adresi hatırlayamayınca navigasyondan açıp, tek tek kapı numaralarını kontrol etti.

Bir süre böyle devam eden şüpheli apartmanı bulunca, etrafı kolaçan edip içeri girdi. Evde kimsenin olmadığı fark eden şüpheli 41 bin dolar parayı alıp soğukkanlı hareketlerle evden ayrıldı.