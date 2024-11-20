Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı

Bursa'da navigasyonla bulduğu apartmana girip 1.5 milyon lira tutarında döviz çalan şüpheli, aynı gün bir otomobil bayisinden araç alıp kayıplara karıştı.

Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı - 1

Merkez, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir aile apartmanında yüklü miktarda döviz olduğunu öğrenen Oğuzhan K. (28) adresi hatırlayamayınca navigasyondan açıp, tek tek kapı numaralarını kontrol etti.

Bir süre böyle devam eden şüpheli apartmanı bulunca, etrafı kolaçan edip içeri girdi. Evde kimsenin olmadığı fark eden şüpheli 41 bin dolar parayı alıp soğukkanlı hareketlerle evden ayrıldı.

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Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı - 2

PARASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ, EKİPLERİ ARADI

Eve geldiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden mağdur kişi hemen 112 ekiplerinden yardım istedi.

Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı - 3

23 SUÇ DOSYASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri intikal etti. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, izledikleri kamera görüntüsü sonrası şüphelinin 23 suç dosyası bulunan Oğuzhan K. olduğunu tespit etti.

Kendisini adım adım takip eden polis, Oğuzhan K.'nın aynı gün araç alıp Sakarya'ya gezmeye gittiğini öğrenince harekete geçti.

Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı - 4

Sakarya'da kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli, gözünü emniyette açtı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'da navigasyonla adres bulup hırsızlık yaptı - 5
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