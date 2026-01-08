Bursa'da okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında

Bursa Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama şu şekilde;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilimizin güney kesimlerinde (Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli) yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, 1.600 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat) beklenmekte, fırtınanın yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat hızlara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağışlar ile rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."