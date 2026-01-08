Bursa'da okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamasında
08.01.2026 09:33
NTV - Haber Merkezi
Bursa'da okulların tatil olup olmadığı, yüksek rakımlı bölgelerde yaşanan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Valilik tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Öğrencilerin gözü ise sabah saatlerinden itibaren tatil açıklamalarına çevrildi. Bursa'da okullar tatil mi?
Bursa'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, yapılan meteorolojik uyarıların ardından veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, 1.600 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Tedbir amaçlı ise okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama şu şekilde;
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilimizin güney kesimlerinde (Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli) yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, 1.600 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat) beklenmekte, fırtınanın yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat hızlara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Kuvvetli yağışlar ile rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa Valiliği tarafından 8 Ocak tarihli bir tatil açıklaması henüz yapılmadı.
Akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının ardından 9 Ocak tarihinde okulların tatil olması yeniden gündeme gelebilir.