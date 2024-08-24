Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi
Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.