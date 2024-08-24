Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi

Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.