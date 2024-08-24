Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi

Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 1

Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 2

Yolcuların hızlı bir şekilde inmesiyle birlikte otobüs alev topuna döndü.

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 3

Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 4

Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 5

OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi. Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi.

Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 6
Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 7
Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 8
Bursa'da otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi - 9
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