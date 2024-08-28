Bursa'da otomobil kafeye daldı: Facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. O sırada kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza sonrası 100 bin TL'lik maddi hasar olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi de kaza sonrası otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet etti.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra kafeye daldı.