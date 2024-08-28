Bursa'da otomobil kafeye daldı: Facianın eşiğinden dönüldü

"KAZA SONRASI SÜRÜCÜYLE OTURUP ÇAY İÇTİK"

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı.

Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik." dedi.