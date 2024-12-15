Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 1

Kaza, Yenimahalle Güçlü Sokak'ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 2

Zincirlikuyu Caddesi'nden Güçlü Sokağa dönen Furkan Ü. (19) yönetimindeki 16 LDH 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp T. (20) idaresindeki 16 ARF 661 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 3

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, site duvarına çarparak durabildi.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 4

Kaza sonucu sürücüler ile 16 LDH 87 plakalı otomobildeki yolcu Berdan B. (20) ile diğer araçtaki yolcu Elif T. (14) yaralandı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 5

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - 6
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