Bursa’da otoyol kenarında ceset bulundu (10 gündür burada olduğu düşünülüyor)
Bursa’da yol kenarındaki elektrik trafosunun bakımı için gelen ekipler, ağaçlık alanda erkek cesedi buldu. Cesedin, yaklaşık 10 gündür burada olduğu düşünülüyor. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Ceset, İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir ağaçlık alandaki elektrik trafosunun bakımı için bölgeye giden ekipler tarafından bulundu.