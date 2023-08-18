Bursa’da otoyol kenarında ceset bulundu (10 gündür burada olduğu düşünülüyor)

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Ceset, İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir ağaçlık alandaki elektrik trafosunun bakımı için bölgeye giden ekipler tarafından bulundu.