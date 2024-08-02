Bursa’da polisi alarma geçiren olay: Kahvehaneyi taradı, araba çaldı, canına kıydı

ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleri, aracı mahalle yakınındaki ormanlık alanda buldu. Bölgede arama yapan polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz ve Elif B'nin yerini drone ile tespit etti.

Ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Tırkaz'ın öldüğünü, Elif B'nin ise ayağından silahla yaralanmış olduğunu gördü.