Bursa’da polisi alarma geçiren olay: Kahvehaneyi taradı, araba çaldı, canına kıydı
Bursa’da hareketli dakikalar yaşandı. Yıldırım ilçesinde bir kişi kahvehaneyi taradı. Saldırgan olaydan 10 dakika sonra kırmızı ışıkta bekleyen bir aracı gasbetti. Harekete geçen polis, saldırgan ve beraberindeki kadını aramaya başladı. Polis, iki kişinin yerini drone ile belirledi. Ekipler, kahvehaneyi tarayan kişiyi ölü bulurken, yanındaki kadını ise yaralı halde yakaladı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.