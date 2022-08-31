Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 31.08.2022 - 16:28 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 16:43
Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından Bursa'da yoğun sağanak yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.
Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.
Terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı.
Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde yollar göle döndü.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi.
Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı.
İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.
Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.