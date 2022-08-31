Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Sağanağın ardından otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü. Çok sayıda araç zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Birçok noktada ağaçlar fırtınadan devrildi. Dolu yağışı da etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 31.08.2022 - 16:28 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 16:43

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 1

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından 'da yoğun sağanak yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.

VİDEO: BANDIRMA-BURSA OTOYOLU KİLİTLENDİ

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 2

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 3

TERMİNALE YILDIRIM DÜŞTÜ, ÇATI ÇÖKTÜ

Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 4

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 5

Terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 6

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde yollar göle döndü.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 7

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 8

Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 9

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 10

Yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 11

15 DAKİKADA 27 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 12

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.

Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 13
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 14
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 15
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 16
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 17
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 18
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 19
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 20
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 21
Bursa'da sağanak ve fırtına: Otobüs terminaline yıldırım düştü - 22

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