Bursa’da sahile ceset vurdu

Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçip kimliği belirsiz kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet Savcısı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedi bulunan kişinin kesin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.