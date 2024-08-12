Bursa’da sahile ceset vurdu
Bursa’nın Mudanya ilçesi sahiline 30 yaşlarında bir erkeğe olduğu tahmin edilen ceset vurdu. Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakınları kayıp olanların savcılığa başvurması istendi.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahile ceset vurdu.Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi’ndeki Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal Tesisleri’nin önündeki kayalıklarda 30 yaşlarındaki erkek kişinin cansız bedeni suyun içinde fark edildi.