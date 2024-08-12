Bursa’da sahile ceset vurdu

Bursa’nın Mudanya ilçesi sahiline 30 yaşlarında bir erkeğe olduğu tahmin edilen ceset vurdu. Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakınları kayıp olanların savcılığa başvurması istendi.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahile ceset vurdu.

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi’ndeki Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal Tesisleri’nin önündeki kayalıklarda 30 yaşlarındaki erkek kişinin cansız bedeni suyun içinde fark edildi.

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Bursa’da sahile ceset vurdu - 2

Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçip kimliği belirsiz kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet Savcısı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedi bulunan kişinin kesin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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Savcılık yetkilileri, yakınları kayıp olanların güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi.

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