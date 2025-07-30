Bursa'da şaşırtan görüntü: Sadece o alan yanmadı

"SÜREKLİ DAMLAMA SİSTEMİYLE SULUYORUM"

Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarının yaptığını ve öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu şekilde dile getirdi:

"Cumartesi günü akşamüstü Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında yangın çıktığını duyunca, köylülerle traktörlerimizi alıp oraya gittik.

Ancak kısa bir süre sonra muhtarımız tarafından atılan mesajla köyümüzün de tehlike altında olduğunu öğrendik.

Daha sonra köyümüze geri geldik. Geldiğimizde gözlerimize inanamadık.

Söndürüldükten sonra tarlama geldiğimde benim burasının yanmadığını gördüm.

Benim bu tarlanın yanmamasının sebebi, damlama sistemiyle sulama yapıyorum.

Sürekli nemli olması ve ağaçlarımın dibinde kuru ot olmaması çok etkili oldu.

Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı bir daha Allah bize yaşatmasın."