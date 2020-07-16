Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu

Bursa'daki bir şelaleden yansıyan görüntülerde vatandaşların corona virüs önlemlerini unuttukları görüldü. Sıcaklıkların artmasıyla serin sulara koşan vatandaşların maskeleri çenelere indi, mesafe rafa kalktı. Fiziki mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler bu kez Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir şelaleden yansıdı. İlçeye bağlı Saitabat Şelalesi'ne giren vatandaşların corona virüs önlemlerine uymadığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışı konusunda Bursa'ya uyarıda bulunmuştu.