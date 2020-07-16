Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu

Bursa'daki bir şelaleden yansıyan görüntülerde vatandaşların corona virüs önlemlerini unuttukları görüldü. Sıcaklıkların artmasıyla serin sulara koşan vatandaşların maskeleri çenelere indi, mesafe rafa kalktı.

İHA 16.07.2020 - 11:58

Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu - 1
Fiziki mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler bu kez Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir şelaleden yansıdı.
Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu - 2
İlçeye bağlı Saitabat Şelalesi'ne giren vatandaşların corona virüs önlemlerine uymadığı görüldü.
Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu - 3
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışı konusunda Bursa'ya uyarıda bulunmuştu.
Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu - 4
Bursa'da sıcaklıkların artması corona virüs önlemlerini unutturdu - 5

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