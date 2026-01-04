Bursa'da şiddetli lodos. Çatılar uçtu, araç devrildi
04.01.2026 10:00
AA, İHA
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi. Kestel'de bir cami ile Kapalı Çarşı'nın çatıları uçtu. Osmangazi'de elektrikli bir otomobil ise rüzgarın etkisiyle devrildi.
Zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar, Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi.
KAPALI ÇARŞI'DA ÇATI UÇTU
Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.
Etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatıları zarar gören esnaf zor anlar yaşadı.
Çatısı uçan esnaftan biri, hasarı onarabilmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf ise muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması yönünde taktik verdi.
KESTEL'DE CAMİNİN ÇATISI UÇTU
Kestel'de ise bir caminin çatısı uçtu. Olay Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşandı.
Sert esen rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı yerinden koparak yola savruldu.
Olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Çatının yola düşmesiyle birlikte bölgede ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVRİLDİ
Osmangazi'deki Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında ise elektrikli bir araç devrildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki mini otomobil devrilerek yan yattı.
Mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.
ULUDAĞ ETEKLERİNDE MERCEK BULUTU OLUŞTU
Uludağ eteklerinde yamaçtan aşağı esen rüzgar nedeniyle Bursa semalarında mercek bulutu da görüldü.
Sabah ortaya çıkan ve kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutu yaklaşık yarım saat sonra kayboldu.
Mercek bulutu, meteorolojide lentiküler bulut olarak bilinir, dağlık alanlarda güçlü rüzgarların etkisiyle oluşur. Mercek (lens) şeklinde olduğu için bu ad verilir.