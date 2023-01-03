Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi

Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 1

Bursa-İzmir karayolu üzerinde sis sonucu meydana gelen kazada 10 araç birbirine girdi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 2

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 3

Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 4

Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 5

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 6

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da sis kaza getirdi: 10 araç birbirine girdi - 7

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