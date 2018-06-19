Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
İHA
Bursa’nın Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren ve amonyak tanklarının da bulunduğu bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
-
1Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan mahallesinde yangın çıktı.
-
2İçerisinde amonyak tankları bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın, kısa sürede bütün depoya yayıldı.
-
3Alevleri gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
-
4Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde geniş önlem aldı.
-
5Bölgeye gelen 10 itfaiye aracındaki ekipler yangına müdahale ederken, Gürsu Belediyesi’ne ait 4 su tankı da bölgeye su taşıdı.
-
6Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas’ın da olay yerine gelerek incelemede bulunduğu yangın, 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
-
7
-
8
-
9