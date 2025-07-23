Bursa'da su kesintisi: Yıldırım, Nilüfer, Karacabey'de sular ne zaman gelecek?

Bursa'nın üç ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, Yıldırım, Nilüfer, Karacabey ilçelerinde altyapı güçlendirme, şebeke hattı yenileme ve arıza giderme gibi zorunlu bakım - onarım çalışmaları nedeniyle su verilmesinde geçici aksaklıklar yaşanıyor.



Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların geleceği saat bilgisini araştırıyor.



23 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI