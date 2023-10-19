Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı)
Bursa’da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Demirtaş Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşurken, barajda koyun ve keçiler otlamaya başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Efsun Dindar, barajdaki çekilmenin en büyük nedeninin küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tüketim olduğunu söyledi.
Ballıkaya Deresi üzerinde 1977-1983 yılları arasında, bölgedeki tarım arazilerini sulamak için kurulan Demirtaş Barajı, küresel ısınma ve buharlaşma nedeniyle kuruma noktasına geldi.