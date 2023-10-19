Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı)

Bursa’da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Demirtaş Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşurken, barajda koyun ve keçiler otlamaya başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Efsun Dindar, barajdaki çekilmenin en büyük nedeninin küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tüketim olduğunu söyledi.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 1

Ballıkaya Deresi üzerinde 1977-1983 yılları arasında, bölgedeki tarım arazilerini sulamak için kurulan Demirtaş Barajı, küresel ısınma ve buharlaşma nedeniyle kuruma noktasına geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 2

2 bin 160 hektar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayan barajdaki çekilme, endişe yarattı.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 3

Kuruyan noktalarında derin çatlakların oluştuğu, koyun ve keçilerin otladığı baraj, drone ile havadan görüntülendi.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 4

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, barajdaki çekilmenin en büyük nedeninin küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tüketim olduğunu belirtti.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 5

Bursa’daki su tüketiminin yüzde 72’sinin tarımsal sulamada kullanıldığını belirten Doç. Dr. Dindar, “Bir yanda yağmur yağıyor seviniyoruz ama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ki maalesef buharlaşma ile hem barajlarımızda hem de topraklarda ciddi bir kuraklık baş gösteriyor.” dedi.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 6

Yağışların azalmasına bağlı olarak Bursa genelinde, özellikle sulama barajlarının seviyelerinin düştüğünü belirten Doç. Dr. Dindar, “Yağışlar olmadığı durumlarda, barajlarımızın su seviyeleri bu tüketime bağlı olarak çok hızlı azalıyor. Sulama amaçlı barajlara baktığımızda, örneğin Demirtaş Barajı'na baktığımızda, maalesef ciddi miktarda suyun azaldığını, orada beslenen hayvanlar olduğunu bile görmek mümkün.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da sulama barajı kurudu (Hayvanlar barajın içinde otlamaya başladı) - 7

Küresel iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı nedeniyle gıda krizlerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dindar, suya aynı zamanda tarımsal sulama için de muhtaç olunduğuna dikkat çekti.

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