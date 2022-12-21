Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Yahşibey Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta 4 katlı kimsenin yaşamadığı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.