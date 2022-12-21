Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Bursa Osmangazi'de kimsenin yaşamadığı metruk tarihi binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayılırken, mahalle sakinleri içeride evsiz bir kadının bulunduğunu bildirdi. Odadaki bir bölmeye saklanan ve dumandan etkilenen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı metruk tarihi binada çıkan yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 2

Yahşibey Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta 4 katlı kimsenin yaşamadığı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 3

Mahalle sakinlerinin içeride evsiz bir kadının bulunduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri binanın ikinci kattaki penceresinden eve girdi.

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 4

Odadaki bir bölmeye saklanan ve dumandan etkilenen kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 5

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 6
Bursa'da tarihi binada yangın: Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - 7

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