Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor

Olay yerine gelen ekipler vatandaşları tahliye etti ancak küle dönen tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Aynı günün sabahında da Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri tarafından yanan tarihi konak yıkılıp bölge temizlendi.

Dün akşam tam iftar saatinde yine aynı mahalle ve aynı sokakta aralarında çok az mesafe bulunan bir başka tarihi konakta da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.