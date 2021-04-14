Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor

İHA 14.04.2021 - 13:03
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ocak ayında A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.
Olay yerine gelen ekipler vatandaşları tahliye etti ancak küle dönen tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Aynı günün sabahında da Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri tarafından yanan tarihi konak yıkılıp bölge temizlendi.
Bina sahibi dumandan etkilenirken, evinde beslediği onlarca kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri tinercilerin de uğrak yeri haline gelen bölgedeki yangınların şüpheli olduğu konusunda görüş bildirdi.
Bu durum olayın sabotaj olma ihtimalini güçlendirirken, polis ekipleri de her iki yangınla alakalı çok yönlü tahkikat başlattı.