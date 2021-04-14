Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor

Bursa’da son iki ayda Osmanlı Devleti’nden miras Tophane eteklerinde yan yana iki ayrı tarihi konakta yaşanan şüpheli yangın "Bursa’nın tarihi evlerini kim yakıyor" sorusunu gündeme getirdi. Her iki yangının çıkış sebepleri üzerinde çalışan itfaiye ekipleri yangınları şüpheli bulurken, olayda sabotaj ihtimali üzerine duruluyor.

İHA 14.04.2021 - 13:03

Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ocak ayında A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler vatandaşları tahliye etti ancak küle dönen tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Aynı günün sabahında da Osmangazi Belediyesi’nin ekipleri tarafından yanan tarihi konak yıkılıp bölge temizlendi.

Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 2
Dün akşam tam iftar saatinde yine aynı mahalle ve aynı sokakta aralarında çok az mesafe bulunan bir başka tarihi konakta da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 3
Kısa sürede alev topuna dönen 3 katlı tarihi konak konumu sebebiyle alev alev yanarken neredeyse Bursa’nın birçok noktasından görüldü.
Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 4
Tarihi yıldız parkında toplanan bir kaç vatandaş 120 yıllık konağın yanışını film izler gibi izledi. İftar saatine denk gelen yangın iftar sofrasında buluşan çok sayıda vatandaşı da sokağa döktü. Binanın tarihi geçmişini bilen yaşlı kadınlar sokağa inip yangına müdahale etmek istedi.
Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 5

Bina sahibi dumandan etkilenirken, evinde beslediği onlarca kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 6
Kullanılmaz hale gelen tarihi konak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Küle dönen konak sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri tarafından yıkılıp bölge temizlendi.
Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 7

İtfaiye ekipleri tinercilerin de uğrak yeri haline gelen bölgedeki yangınların şüpheli olduğu konusunda görüş bildirdi.

Bu durum olayın sabotaj olma ihtimalini güçlendirirken, polis ekipleri de her iki yangınla alakalı çok yönlü tahkikat başlattı.

Bursa’da tarihi konaklar bir bir yanıyor - 8

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