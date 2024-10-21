Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı
Bursa’da 5 mahalleden geçerek Nilüfer Çayı ile birleşen Ayvalı Dere, kırmızı akmaya başladı. Deredeki kirlilik, Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. Deredeki kirliliğin bölgedeki endüstriyel atıklardan kaynaklandığını söyleyen Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Efsun Dindar, “Bu kirleticiler zamanla toprak içinde birikiyor. Toprağın ekolojik dengesini bozuyor. Böylelikle toprak da verimsizleşmeye başlıyor.” dedi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul, Yüzüncü Yıl ve Yolçatı mahallelerinden geçerek, Nilüfer Çayı ile birleşen, Karacabey Boğazı’ndan da Marmara Denizi’ne dökülen Ayvalı Dere, kırmızı akmaya başladı.