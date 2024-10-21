Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı

Bursa’da 5 mahalleden geçerek Nilüfer Çayı ile birleşen Ayvalı Dere, kırmızı akmaya başladı. Deredeki kirlilik, Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. Deredeki kirliliğin bölgedeki endüstriyel atıklardan kaynaklandığını söyleyen Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Efsun Dindar, “Bu kirleticiler zamanla toprak içinde birikiyor. Toprağın ekolojik dengesini bozuyor. Böylelikle toprak da verimsizleşmeye başlıyor.” dedi.

Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul, Yüzüncü Yıl ve Yolçatı mahallelerinden geçerek, Nilüfer Çayı ile birleşen, Karacabey Boğazı’ndan da Marmara Denizi’ne dökülen Ayvalı Dere, kırmızı akmaya başladı.

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Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 2

Çevresinde tekstil fabrikaları bulunan deredeki yoğun kimyasal atıklar sadece suyun rengini değiştirmekle kalmıyor, derenin beslediği Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor.

Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 3

Sudaki kirlilik, oksijen seviyesini en az düzeye getirdiği için bölgede balık ölümleri gerçekleştiğini söyleyen mahalleli, sudan beslenen tarım arazilerinde yetiştirilen meyve ve sebzelerde oluşabilecek kimyasallardan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 4

“TOPRAK VERİMSİZLEŞİYOR”

Sudaki kirliliği tarım arazilerini olumsuz etkilediğine ve toprağın ekolojik dengesini bozduğuna dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Ayvalı Dere’nin kirliliğinin yüzde 80’ini endüstriyel atıklar oluşturuyor.” dedi.

Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 5

Kaçak deşarjlar ve arıtılmadan dereye dökülen atık sular nedeniyle suyun kalitesinin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Dindar, “Bu kirleticiler zamanla toprak içinde birikiyor. Toprağın ekolojik dengesini bozuyor. Böylelikle toprak da verimsizleşmeye başlıyor.” diye konuştu.

Bursa’da tarım arazileri tehdit altında: Ovayı besleyen dere kırmızı akmaya başladı - 6

TARIM ARAZİLERİ TEHLİKE ALTINDA

Kimyasal atıklarla kirlenmiş suyla sulanan tarım arazilerinde yetişen ürünlerin, insan sağlığına vereceği zararları da hatırlatan Doç. Dr. Efsun Dindar, şöyle devam etti:

“Sudaki kirlilik, oksijen seviyesini en az düzeye indirdiği için derede yaşamını sürdüren canlıların ölümlerinin gerçekleştiği de kamuoyuna yansıyor. Bu kimyasallar, yediğimiz meyve ve sebzelerin yetiştiği tarım arazilerindeki topraklarda birikiyor.

Temiz bir dere suyuyla değil, kirli bir suyla sulanmış topraktaki, sebze ve meyveleri yemek durumunda kalıyoruz. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen unsurlardan birisi de budur.”
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