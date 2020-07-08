Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki tehlikeli tamir işlemi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Millet Mahallesi'nde caminin kubbe tamiri için metrelerce yükseğe çıkan işçiler canlarını hiçe saydı.

Sağanak yağmur altında kubbe üstünde yürüyen işçilerin rahat tavırları da dikkat çekti.

Yapılan restorasyon sırasında iş güvenliği tedbirlerinin hiç birinin alınmamış olması düşündürdü.