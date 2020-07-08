Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri

Bursa'da tamir için camii kubbesine çıkan işçiler görenleri korkuttu. Yağmur altında metrelerce yüksekte çalışma yapan işçilerin rahat tavırları da dikkatten kaçmadı.

İHA 08.07.2020 - 12:05 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 12:07

Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 1
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki tehlikeli tamir işlemi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 2
Millet Mahallesi'nde caminin kubbe tamiri için metrelerce yükseğe çıkan işçiler canlarını hiçe saydı.
Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 3
Sağanak yağmur altında kubbe üstünde yürüyen işçilerin rahat tavırları da dikkat çekti.
Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 4
Yapılan restorasyon sırasında iş güvenliği tedbirlerinin hiç birinin alınmamış olması düşündürdü.
Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 5
Bursa'da tehlikeli cami kubbesi tamiri - 6

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