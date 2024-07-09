Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 1

Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 2


Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 işçi ambulansa alındı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 3

Edinilen bilgilere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 4

Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 5

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! 4 işçi dumandan etkilendi - 6

112 ekipleri işçilere olay yerinde müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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