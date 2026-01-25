Bursa'da teleferik yoğunluğu. Uludağ'a çıkmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu
25.01.2026 12:59
İHA
Bursa'da soğuk ama güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Uludağ'da çıkmak istedi. Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler, istasyonda uzun kuyruklar oluşturdu.
IHA
Bursa'da Uludağ'a çıkmak isteyenler teleferik istasyonunda yoğunluğa neden oldu.
IHA
Hafta sonunu Uludağ'da değerlendirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonuna akın etti.
IHA
Genellikle yaşanan yoğunluk sebebiyle kapının dışına kadar çıkan kuyruk, bu sefer mahalle aralarına kadar uzadı.
Yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyrukta teleferiğe binmek için bekleyenler, drone ile havadan da görüntülendi.