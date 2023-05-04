Bursa'da tıp literatürüne giren doktoru silah kabzasıyla dövdüler.

Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı.