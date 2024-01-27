Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler
Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyenler mağaza önünde birbirlerini ezdi. İzdiham nedeniyle baygınlık geçirenler olurken, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti.
Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.