Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.



Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.