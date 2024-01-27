Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyenler mağaza önünde birbirlerini ezdi. İzdiham nedeniyle baygınlık geçirenler olurken, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti.

Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 1

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 2

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı. Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kalabalık birbirlerini iterken bazıları yere düştü.

Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 3

Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ise gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi.

Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 4

Alışveriş sonrası kızının yanında olmadığını fark eden anne ise kapıda bekleyen kızına kavuştu.

Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 5
Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 6
Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 7
Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 8
Bursa'da ucuz tencere izdihamı: Birbirlerini ezip, çocuklarını kaybettiler - 9
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