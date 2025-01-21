Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu Dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Karabıyık’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri gencin arkadaşını gözaltına aldı.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.