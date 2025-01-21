Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu Dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Karabıyık’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri gencin arkadaşını gözaltına aldı.

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 1

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 2

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 3

Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 4

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu.

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 5

BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILMDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. 

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 6

Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edidi. Gözaltına alınan Ö.Ö. (18) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da vahşet: 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 7
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