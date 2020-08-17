Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 işyerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenleme planı yaparken yakalanan DAEŞ'li teröristin bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

DHA 17.08.2020 - 17:02 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 17:32

Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 1
Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 işyerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 2

800 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMEYE ALINDI

İşyerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, işyerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde video görüntü çekip, kırmızı renkli bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 3

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. B.A.’nın, 2017-2018 yıllarında, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DAEŞ adına eylemler yaptığı saptandı.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 4
B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada, çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 5
Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 6

''HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI''

B.A.'nın ifadesinde, DAEŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DAEŞ'ten aldığım talimatla beş işyerini yaktım. DAEŞ'ten talimat aldım ve yaptım. Yaktığım işyerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DAEŞ'e gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 7

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 8

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan polis, B.A.'nın çalıştığı fabrika sahibi ile fabrikanın işletme şefini gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 9
Bursa'da yakalanan DAEŞ'linin bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı - 10

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