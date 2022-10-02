Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar

Bursa'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahalleli tarafından dövüldükten sonra bir aydınlatma direğine zincirle bağlanan kişiyi polisler buldu. Hırsızlık şüphelinin yanına da 'Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi' notu bırakanları arama çalışması başlatıldı.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık şüphelisini dövüp zincirle direğe bağladıktan sonra yanına not bırakıp terk ettiler.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 2

Olay, saat 07.00 sıralarında Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 3

İddiaya göre, evlerden hırsızlık yapan Rıza P, sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla dövüldü.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 4

DİREĞE ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Rıza P, 2’nci Cami Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı.

Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 5

Rıza P'nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 6

İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 7

DİREKTE 6 NOT

Rıza P’yi döven grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 8

Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini belirten Rıza P. “Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok” dedi.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 9

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı.

Bursa'da yakalandıkları hırsızı zincire vurup not bıraktılar - 10

Rıza P'nin hrısızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER