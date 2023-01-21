Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü

Bursa'da iki gün sonra yeniden mercek bulutu meydana geldi. Hortumu andıran büyük bulut kentin birçok noktasından görüldü.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 1

Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 2

Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 3

Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 4

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 5

Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.

Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 6
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 7
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 8
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 9
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 10
Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - 11

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