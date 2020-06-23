Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı

Yıldırım ilçesinde kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA 23.06.2020 - 14:36

Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı - 1
Yıldırım Belediyesince kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi’ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.
Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı - 2
Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.
Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı - 3
Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı.
Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı - 4
Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı.
Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı - 5
Polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.

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