Bursa'da yıkım gerginliği: Polis ve zabıtaya taşlı sopalı saldırı

Yıldırım Belediyesince kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi’ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.

Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.