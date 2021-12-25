Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada, 12 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 25.12.2021 - 09:14

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 1

, saat 07.00 sıralarında -Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 2

33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki  yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarpıp tarlaya uçtu.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 3

Kazada, 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 4

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 5

Otobüsün yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 6

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 7
Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 8
Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı - 9

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