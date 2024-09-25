Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa’da gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldıran eski boksör, polise silah çekti. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Farklı suçlardan 26 suç kaydı olduğu öğrenilen eski boksör, ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 1

Bursa’da dün gece hareketli saatler yaşandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 2

Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı.

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 3

İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5’inci katta oturan Kahraman’ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 4

Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı.

İçeri giremeyen ekipler, özel harekat ekiplerinden destek istedi.
Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 5

Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı.

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 6

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce, “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.” dedi.

Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı - 7
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