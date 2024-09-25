Bursa’da eski boksör mahalleyi ayağa kaldırdı
Bursa’da gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldıran eski boksör, polise silah çekti. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Farklı suçlardan 26 suç kaydı olduğu öğrenilen eski boksör, ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.
Bursa’da dün gece hareketli saatler yaşandı.Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi.