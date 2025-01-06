Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi

Bursa’da Efe Z. isimli kişi, yeğeni Kadir Z. tarafından bir alışveriş merkezinin önünde defalarca bıçaklandı. Kan donduran anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kafa, sırt, göğüs ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Efe Z., solunum cihazına bağlı halde yaşam savaşı veriyor. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Kadir Z.’nin ise sorgusu sürüyor.

Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi - 1

Bursa’da kan donduran bir vahşet yaşandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi - 2

Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.

Efe Z. yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti.

Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi - 3

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçakla yakalanan Kadir Z., kendisine tepki gösteren çevredekiler tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin kalabalığı engelleyip, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.

Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi - 4

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Ameliyata alınan Efe Z.'nin kafa, göğüs, sırt ve karın bölgesine 15 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi - 5

Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Efe Z.’nin, göğüs cerrahi, beyin cerrahı ve genel cerrahi uzmanları tarafından tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Polisin gözaltına aldığı Kadir Z.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
DAHA FAZLA GÖSTER