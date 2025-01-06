Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi
Bursa’da Efe Z. isimli kişi, yeğeni Kadir Z. tarafından bir alışveriş merkezinin önünde defalarca bıçaklandı. Kan donduran anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kafa, sırt, göğüs ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Efe Z., solunum cihazına bağlı halde yaşam savaşı veriyor. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Kadir Z.’nin ise sorgusu sürüyor.
Bursa’da kan donduran bir vahşet yaşandı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.