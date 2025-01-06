Bursa’da kan donduran vahşet! AVM önünde defalarca bıçakladı, halk linç etmek istedi

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçakla yakalanan Kadir Z., kendisine tepki gösteren çevredekiler tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin kalabalığı engelleyip, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.