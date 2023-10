Bursa'daki cinayette davanın seyrini değiştiren ifade

"HEPSİ OLAY YERİNDEN KAÇTI"

Olay anında babasının yanında olan Bayram Dalkıran'ın oğlu Y.D. (17) de tanık olarak dinlendi. Y.D., olay günü babası ile parka gittiğini, şüphelilerin babasına küfür ettiğini, araçlarına gitmek için parkta ayrıldıklarında da ateş açıldığın söyledi. Arabalarına 4-5 metre kala vurulan babasının 'Oğlum yaralandım' diyerek yere düştüğünü söyleyen Y.D., "Mert ve Umut, olay yerindeydi. Her ikisinin de elinde silah vardı. Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu. Sonra da hepsi olay yerinden kaçtı" dedi.



Tanığın ifadesi üzerine, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilemeyen Mehmet Can Ö.'nün (26) olay yerinde olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme heyeti, ayrıca Mehmet Can Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.