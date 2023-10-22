Bursa'daki cinayette davanın seyrini değiştiren ifade

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM"

Umut Ö. ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile cebimden silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.



Umut Ö.'nün avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.