Bursa'daki cinayette davanın seyrini değiştiren ifade
Bursa'da tartıştıkları 44 yaşındaki Bayram Dalkıran'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Umut ve Mert Ö. kardeşlerin davasında maktulün oğlu Y.D.'nin ifadesi, dosyanın seyrini değiştirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.D., "Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu" dedi. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarında görünmeyen Mehmet Can Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Umut Ö. (21) iddiaya göre; bir düğün töreninde Bayram Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulundu.
Daha önce de aralarında husumet bulunan taraflar, düğünden 4 gün sonra 23 Eylül 2022'de Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda bir araya geldi.
Bayram Dalkıran ile Umut ve Mert Ö. (34) kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Mert Ö., belinden çıkarttığı tabancayı Bayram Dalkıran'a doğrulttu.
Bu sırada kaçmaya çalışan Dalkıran'a, kardeş Umut Ö. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Dalkıran, kurtarılamadı.