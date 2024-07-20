Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazadan ikinci acı haber geldi. 16 yaşındaki Elif Argun’un ardından kardeşi 15 yaşındaki Esmanur Argun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber - 1

Bursa’da yaşanan traktör kazasında Elif’in ardından kardeşi Esmanur da yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Temmuz sabah saatlerinde, Ormankadı Mahallesi’ndeki Setboyu mevkisinde meydana geldi.

Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim’in kullandığı 10 SF 882 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

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Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber - 2

Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. ve İ.A. yaralandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber - 3

Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber - 4

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki cezaevine gönderildi.

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