Bursa’daki kazada Elif’ten sonra Esmanur’dan da acı haber
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazadan ikinci acı haber geldi. 16 yaşındaki Elif Argun’un ardından kardeşi 15 yaşındaki Esmanur Argun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa’da yaşanan traktör kazasında Elif’in ardından kardeşi Esmanur da yaşamını yitirdi.
Kaza, 13 Temmuz sabah saatlerinde, Ormankadı Mahallesi’ndeki Setboyu mevkisinde meydana geldi.Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim’in kullandığı 10 SF 882 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.