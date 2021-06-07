Bursa'daki lemur ailesi büyüyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 4 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 30’a yükseldi.

İHA 07.06.2021 - 09:26 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 09:33

Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 1
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde lemurların 4 yavrusu oldu.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 2
Annelerinin kucağından hiç inmeyen minik yavrular renkli görüntüler oluşturdu.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 3
Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
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İlk kez kameralar karşısına çıkan yavrular yaşananları şaşkınlıkla izlerken, annelerinin kucağından bir an olsun inmedi.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 5
Diğer lemurlar ise verilen ikramları afiyetle yedi.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 6
Anne lemurlar ise süt verimini artırmak için takviyelerle besleniyor.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 7
Daldan dala zıplayan lemurlar birlikte yaşamanın keyfine varıyor.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 8
Yavruların ortama ayak uydurmasının kısa süreceğini belirten yetkililer, "Hayvanlarımız burada çok iyi şartlara sahip. Sık sık yavruları oluyor ve yakın zaman zarfında 4 yavrumuz dünyaya geldi. Onlara çok iyi bakıyoruz. Lemur ailesi kontrollü şekilde genişliyor” diye konuştu.
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 9
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 10
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 11
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 12
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 13
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 14
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 15
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 16
Bursa'daki lemur ailesi büyüyor - 17

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